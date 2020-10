Slovensko má jedinečnú príležitosť pustiť sa do reformy zdravotníctva

Ako zlepšiť stav nášho zdravotníctva? Aj napriek mnohým diskusiám a rokovaniam odborníkov, ministerstiev stále nemáme na stole ucelené riešenie. Dostali sme však jedinečnú príležitosť, ako zmeniť veci k lepšiemu.

Ako zlepšiť stav nášho zdravotníctva? Aj napriek mnohým diskusiám a rokovaniam odborníkov, ministerstiev stále nemáme na stole ucelené riešenie. Dostali sme však jedinečnú príležitosť, ako zmeniť veci k lepšiemu. Nenávratné peniaze, ktorých nedostatok bol často, hoci nie len, kameňom úrazu reforiem na Slovensku.

Lídri Európskej únie sa v júli dohodli na veľkom európskom pláne obnovy „Next Generation EU“. Na pomoc európskym ekonomikám, s výrazne negatívnym dopadom pandémie koronavírusu, vyčlenila EÚ v rámci balíka pomoci až 750 miliárd eur. Slovensko tak bude mať v nasledujúcich rokoch 2021 až 2023 možnosť využiť cez plán obnovy až 7,5 miliardy eur.

Rozhodujúca bude kvalita projektov

Niet pochýb o tom, že jednou z oblastí, na ktoré je potrebné sa na Slovensku zamerať, je zdravotníctvo. To, že nie je práve v najlepšej kondícii, je už mnohým z nás známe. Nielen zdravotníci, ale aj samotní pacienti si uvedomujú, že bez väčších reforiem sa vpred neposunieme. Slabiny nášho zdravotníckeho systému sa ukázali aj počas prvej vlny koronavírusu. Ako ale ďalej?

Príležitosť, ktorá prichádza raz za život

Povedzme si úprimne, že nepatríme práve ku krajinám, ktorým sa darí úspešne čerpať eurofondy. Dnes by sme to ale mali zmeniť, pretože máme možnosť chopiť sa jedinečnej šance, aká sa už pravdepodobne nikdy nezopakuje. Má to ale háčik, návrh reforiem musí naša vláda predstaviť už v polovici októbra.

Črtá sa plán ministerstva zdravotníctva

Už z Programového vyhlásenia vlády bolo zrejmé, že naša vláda má ambíciu reformovať slovenské zdravotníctvo. Dnes má jedinečnú príležitosť predložiť ucelené riešenie, ktoré by posunulo poskytovanie zdravotnej starostlivosti míľovými krokmi vpred a dohnalo by zameškané.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí avizoval, že ministerstvo pripravuje reformy a aj na pôde ministerstva financií podľa jeho slov vzniká reformná skupina. Z finančných prostriedkov od EÚ plánuje postaviť nové nemocnice, pričom očakáva, že zároveň dôjde k pretransformovaniu nemocníc v ich okolí. Šlo by podľa jeho slov o iný model stratifikácie nemocníc, ktorá bola predkladaná bývalou vládou. Ako presne má výstavba jednej nemocnice v regióne (s nejakou kapacitou a špecializáciami) prinútiť iné zvyšovať kvalitu, zatiaľ nie je jasné. Aj preto by bolo vhodné predstaviť tento koncept stratifikácie a nechať odborníkov posúdiť aj ten predošlý.

V pláne je vraj aj vytvorenie centrálneho informačného systému, ktorý by umožňoval riadenie nemocníc ako siete. Netreba však zabúdať, že slovenské zdravotníctvo nie je len o nemocniciach a v plánoch ministerstva by rozhodne nemal chýbať ambulantný sektor. Čo je ďalej v pláne, zatiaľ minister neprezradil.

Očakávania sú veľké

Ak sa Slovensko nechopí šance, ďalšej tak veľkej pomoci sa už zrejme nedočká. Rokmi sa poukazuje na nedostatok financií v sektore, dnes máme možnosť naplno využiť 2,5 miliardy eur, o ktoré sa chce rezort zdravotníctva z plánu „Next Generation EU“ uchádzať.

Len si predstavte, čo všetko by sa dalo za také peniaze zrealizovať. Nemocničná sieť, ktorá by napĺňala potreby pacientov vo všetkých kútoch Slovenska. Masové programy zamerané na prevenciu ochorení, ktoré sú dnes zodpovedné za množstvo zbytočných úmrtí. Dokázali by sme zlepšiť digitalizáciu zdravotníctva, ktorá má v súčasnosti viaceré medzery. Mohli by sme rozvinúť nástroje telemedicíny a neuspokojiť sa len s telefonickým vybavovaním pacientov, ktoré je len kvapkou v mori z toho, čo telemedicína v skutočnosti ponúka. A čo investovať do rozvoja výskumu a cezhraničnej spolupráce, čo by nám umožnilo zaviesť nové a moderné liečebné postupy aj u nás? Máme toľko možností, stačí sa len chopiť šance!

Aj my, ako Asociácia zdravotných poisťovní, sme pripravení priložiť ruku k dielu a pomôcť využiť eurofondy tak, aby slúžili pacientom, zdravotníkom a priniesli nám všetkým zdravotnícky systém hodný 21. storočia. Sú to práve zdravotné poisťovne, kto spravuje celkovo viac ako 5 miliárd eur v tomto sektore. O skúsenosti preto rozhodne nemáme núdzu a radi ich zužitkujeme práve na ceste za lepším a modernejším slovenským zdravotníctvom.